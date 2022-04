Fotos: Reprodução

Um carro foi atingido por um incêndio no início da noite desta quarta-feira (13), no bairro do Imbuí, em Salvador. Ninguém ficou ferido.

Vídeos feitos por pessoas que passaram pelo local mostram o fogo. Nas imagens, dá para ver chamas altas e muita fumaça. Veja vídeo abaixo

Carro pega fogo no bairro do Imbuí, em Salvador; veja vídeo pic.twitter.com/sy4BkyC2Ym — iBahia (@iBahia) April 13, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o veículo estava na rua atrás do Fórum Regional do Imbuí, quando as chamas começaram.

Ainda não se sabe se o veículo estava estacionado ou se estava em trânsito na via. Não há informações sobre o que provocou o fogo.

Uma equipe de bombeiros militares foi encaminhada para o local. Até por volta das 19h20, as chamas ainda não tinham sido contidas.

