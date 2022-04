Carro que transportava droga é localizado na Região Metropolitana de Salvador

Um carro que transportava uma carga de cocaína foi interceptada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque, nesta sexta-feira (1). O flagrante aconteceu, na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Dentro do automóvel as equipes encontraram 13 kg de cocaína, separados em cinco sacos. No local, o motorista informou que tinha recebido 300 reais para transportar a droga.