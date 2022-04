Cartão de crédito: dicas para não entrar no vermelho.

Cartão de crédito, o queridinho dos brasileiros, pode, se usado corretamente, ser um aliado. Por outro lado, a facilidade que ele oferece na hora das compras pode dar a falsa ilusão de que você tem um dinheiro extra para gastar: é aí que pode estar a armadilha.

Muitos brasileiros e brasileiras estão individadas com o cartão de crédito e entraram no limite do cheque especial; outros estão pensando em parcelar a fatura do cartão ou até mesmo pagar o mínimo.

Usa o limite, parcelar a fatura ou pagar o mínimo são opções não aconselháveis, em especial por causa dos juros rotativos do cartão de crédito que levam você a pagar um valor bem maior que aquele que você pagaria se quitasse o cartão no dia do vencimento.

Para evitar chegar nesse ponto, é importante fica atento a duas coisas:

Controlar as finanças

O limite de crédito disponível, principalmente quando alto, pode ser um incentivo para comprar as coisas por impulso. Sempre o usuário do cartão deve ter em mente que qualquer coisa que está sendo comprada no crédito significa um dinheiro a menos de todas as entradas, ou seja, do seu salários, dos seus ganhos.

Se uma compra é postergada no crédito para o mês seguinte, é importante anotar esse gasto e pensar que é um débito que de alguma forma será descontado das suas entradas. Se esse mês você comprou algo a mais porque comprou outra coisa no cartão de crédito, no mês subsequente você não terá mais o mesmo valor para gastar, pois ele está comprometido pela dívida que foi feita.

Analise sua forma de utilizar o crédito. A equação é simples: você está gastando mais do que ganha? Se isso está acontecendo talvez seja melhor rever o uso do seu cartão de crédito.

Contudo, antes de tomar um posicionamento mais drástico, é possível tomar algumas medidas como fazer um planejamento financeiro. Com ele você poderá ter noção das entradas e saídas. O cartão de crédito, em algumas ocasiões, pode ser um aliado.

Saber quando o sinal vermelho foi dado

Sempre fica a pergunta: até quando posso usar o meu crédito?

Não existe uma resposta simples. Contudo, estimativas indicam que 30% pode ser um bom parâmetro para os gastos, desde que eles não comprometam os gastos com despesas fíxas como aluguel, contas de água, energia ou gastos com alimentação.

Em relação aos 30% é importante levar em consideração o rotativo e o parcelado do cartão. Esse cuidado é importante para evitar sustos com a fatura e se ver na dificuldade de pagá-la.

Tenho dívidas no cartão de crédito, o que fazer?

Nesse caso, antes de mais nada, se dirija ao seu banco e tente negociar a dívida. Antes de tentar parcelar a fatura ou pagar o limite talvez seja importante ver outras possibilidades de quitar a dívida.

Quitada a dívida talvez você opte por usar apenas o cartão de débito. Entretanto, como já dissemos, o cartão de crédito possui suas vantagens também. Quer saber mais sobre isso? Confira nossa matéria: Crédito ou débito? Confira qual a melhor opção para cada ocasião.