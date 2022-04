Cartaz da ‘Paixão de Cristo’ com mulheres usando decote gera polêmica na web

Uma publicação feita nas redes sociais da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, da Prefeitura de Teresina, no Piauí, gerou muitas polêmicas na web, na última quarta-feira (13).

O órgão cultural estava divulgando a apresentação do espetáculo Paixão de Cristo, que era representado no anúncio pela figura de Jesus Cristo ao lado de quatro mulheres com roupas decotadas.

O assunto gerou grande repercussão, e após críticas de internautas, foi retirado do ar.

Foto: redes sociais

Em nota, a Prefeitura de Teresina informou que é apenas uma das apoiadoras do evento e que toda a parte de divulgação é feita pela organização. Confira a nota na integra:

A prefeitura de Teresina informa que a peça Via Sacra, da Paixão de Cristo é realizada pelo grupo de teatro do bairro Monte Castelo. A Fundação Cultural é apenas uma das apoiadoras do evento. Toda a parte audiovisual do evento foi produzida pelo grupo de teatro. A prefeitura reforça o seu compromisso com a arte e cultura da cidade.

