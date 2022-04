Casa fica parcialmente destruída após ser atingida por incêndio em Barreiras

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar da Bahia Uma casa foi parcialmente destruída por um incêndio na tarde de quarta-feira (20), na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Ninguémn ficou ferido.

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (21) pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o imóvel dividia parede com outras casas, mas as chamas foram controladas a tempo e ficaram confinadas no local de origem.

O incêndio começou por volta das 14h30. A casa fica localizada no bairro Vila Brasil. Não havia ninguém no imóvel no momento em que o incêndio começou. Não há detalhes sobre o que provocou o fogo.

As chamas foram apagadas por bombeiros militares do 17º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) de Barreiras.

“O maior perigo eram as residências próximas, mas a guarnição conseguiu agir rápido para eliminar a possibilidade do fogo se espalhar”, explica o sargento BM Anderson do Vale, que esteve à frente da ocorrência.