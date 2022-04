Casal de ex-BBBs: Gui Napolitano pede Thaís Braz em namoro

Foto: Reprodução/Instagram

Gui Napolitano e Thaís Braz colocaram um fim nos rumores acerca de um relacionamento e assumiram publicamente o romance. Através das redes sociais, o ex-BBB compartilhou cliques em que pediu a influenciadora em namoro.

Nas imagens, Guilherme colocou luzes na areia da praia com a frase “Namora comigo?” e entregou um buquê de flores para a ex-BBB. “Yesss”, escreveu ela na publicação.

Nos comentários, não faltaram comemorações dos amigos em comum. “Que bonitinhos (aqui fingindo surpresa)”, escreveu João Luiz do “BBB 21”. “Perto do oceano, como você sonhou! Vocês são maravilhosos, melhor casal! Vocês merecem o melhor! Amo os dois”, escreveu Sarah, ex-participante do reality.

Veja a publicação:

