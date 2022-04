Casal é baleado na porta de casa no Feitosa

Um casal foi baleado enquanto bebia na porta da casa deles, na Ladeira da Moenda, no Feitosa. A tentativa de homicídio foi registrada neste sábado (2). Segundo informações do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), o homem foi atingido na região do abdômen, já a mulher apresentava ferimentos de arma de fogo na nuca e…

Segundo informações do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), o homem foi atingido na região do abdômen, já a mulher apresentava ferimentos de arma de fogo na nuca e nas costas.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde deram entrada com vida.

O autor dos disparos teria chegado atirando e fugido a pé em seguida, tomando destino ignorado. Ninguém foi preso até o momento.