Casas personalizadas modernas: como criar?

Quem começa a pensar em ter o seu próprio espaço de lazer usa a sua imaginação para o criar. A construção de casas personalizadas de madeira está longe de ser algo frequente, por isso, quando o fazemos, desenvolvemos todos os esforços para transformar essa casa de madeira no mais semelhante possível à casa com que sonhávamos.

Devido à popularidade das casas pré fabricadas personalizadas de madeira, decidimos partilhar a experiência dos nossos especialistas e as dicas mais importantes sobre como criar uma casa de madeira moderna. Ficará surpreendido com a diferença que um detalhe rústico pode fazer no resultado da casa.

Três regras básicas quando constrói uma casa personalizada moderna

As casas de madeira são, muitas vezes, mobiladas com estilo mais rústico, e frequentemente, devido a um design interior não planeado, podem se assemelhar a uma sauna ou a um edifício auxiliar de uma casa de campo. Por conseguinte, é importante salientar que para criar uma casa de madeira moderna, os projetos para casas pré-fabricadas são essenciais. Só projetos de casas de madeira desenvolvidos por profissionais permitirão evitar erros fundamentais e alcançar o melhor resultado possível, em conjunto com um orçamento equilibrado.

Em primeiro lugar, ao instalar as casas de personalizadas de madeira – recomenda-se evitar tetos de madeira natural em troncos. Não é a escolha mais adequada para um projeto de casa de madeira, onde o teto poderá ser planeado para ser coberto com pequenas tábuas de madeira. Esta última opção ajuda a simplificar o interior da casa, de modo que se torne semelhante a uma sauna ou a uma antiga casa de campo. Dado que muitas pessoas ainda dão prioridade à naturalidade nas casas de madeira, é importante mencionar que os tetos dessas casas podem deixar a madeira exposta.

Por exemplo, o design de uma divisão o pode ser completamente alterado por uma cor única do teto, pela exposição da madeira moderna ou recorrendo a um pormenor particular, como as vigas no teto. Para aqueles que querem que as casas personalizadas tenham um visual mais moderno, os profissionais aconselham a evitar a combinação de paredes, pavimentos e tetos em madeira. Mesmo que escolha tipos de madeira diferentes e use mobiliário de quarto moderno, será difícil conseguir um estilo moderno. Em suma, a escolha da madeira é uma verdadeira decoração, desde que não seja usada em demasiada.

O segundo aspeto importante, quando se trata de um projeto de casa personalizada de madeira moderna, é a escolha do próprio estilo de madeira. Ao planear o interior de uma casa de madeira, é importante assegurar que qualquer peça de madeira utilizada no seu interior não será demasiado pequena, esculpida, modelada, e não deve ser utilizada para formar ornamentos típicos do estilo rústico.

Ressalvamos que o interior de uma casa de madeira moderna é, normalmente, lisa, de uma só cor, de bom gosto, adaptada ao mobiliário e se necessário também pode ser coberta com uma cor uniforme, que combine com o interior do espaço. Paredes, tetos ou pavimentos de madeira de cor escura podem ser considerados como uma escolha moderna para as casas personalizadas, que, devido à sua cor, não se assemelham à madeira natural, mas mantêm a naturalidade do interior. Contudo, as casas de madeira que usam muitas cores escuras parecem muito mais pequenas, pelo que estas devem ser usadas com cuidado. Demasiados elementos escuros também podem criar uma atmosfera deprimente, que não é o que se deseja num espaço onde se pretende relaxar.

Outra regra, mas não menos importante, é que ao instalar casas personalizadas modernas, devem ser evitadas cores brilhantes, padrões variados ou mobiliário dourado. Embora o objetivo seja dar às casas personalizadas um estilo exclusivo, o interior da mesma ficará demasiadamente complexo e por vezes até insípido.

O resultado final é um interior que parece “barato”. Este último erro é encontrado com mais frequência quando se tenta criar um interior verdadeiramente exclusivo, sem consultar profissionais dessa área. Embora o mobiliário usado represente um toque particularmente importante, se se quiser ter um estilo moderno nas casas personalizadas – não se deve exagerar. Neste caso, o melhor resultado é alcançado através da escolha de mobiliário de bom gosto e minimalista, que combina praticamente bem com qualquer escolha de piso, paredes, e teto.

Casas personalizadas modernas: decoração de interior

Para satisfazer as suas expectativas com a construção de casas personalizadas modernas, tenha muita atenção ao design de interiores. Antes de mais, deve pensar, cuidadosamente, sobre a decoração de interiores que melhor se adequa à sua sala de estar.

Ao procurar ideias mais expressivas, que possam enriquecer o interior de uma casa de madeira, importa lembrar que uma decoração exclusiva das paredes e também soluções de design únicas, escolhidas desde o início, podem criar um design mais interessante. A maioria das pessoas tenta manter a sua casa de madeira o mais próxima possível da natureza e prefere a usar a madeira. Contudo, não tenha medo de combinar madeira com outros materiais.

Uma dessas combinações, utilizada com frequência no design de interiores de casas de madeira, é o gesso cartonado, que se adapta perfeitamente a qualquer tipo de madeira. Também pode encontrar opções de design de interiores que usam pedra, isso dará à casa alguns elementos de luxo. No entanto, para manter o interior das casas personalizadas com um estilo moderno, propomos a combinação de paredes ou do teto com madeira natural, ou transformada. Preservando assim a naturalidade enquanto transmite um efeito de modernidade ao edifício.

Independentemente da decoração das paredes, do piso e do teto que vai escolher, um dos aspetos mais importantes é a cor das divisões na futura casa de madeira. Dependendo da cor das paredes que escolher, conseguirá criar uma determinada atmosfera. O estilo e cor da divisão afeta a sensação de espaço e iluminação. É fácil compreender que a escolha das cores claras para um quarto irá dar ao espaço muito mais luz do que uma escura. Se um interior monocromático e brilhante parecer demasiado vulgar e aborrecido para si, pode optar por uma cor adicional que realce o teto, paredes ou piso.

Porque é que a iluminação é importante?

De acordo com especialistas, e tendo em mente a maioria das construções, o planeamento da iluminação das casas personalizadas de madeira recebe, normalmente, muito menos atenção do que deveria receber. Graças à iluminação, o interior de uma casa poderá parecer mais espaçosa e terá uma atmosfera muito mais confortável e acolhedora. As casas de madeira com uma quantidade especial de luz durante o dia têm uma atmosfera especial, por isso, ao projetar casas personalizadas, é necessário ponderar a possibilidade de apostar em mais janelas. A verdade é que, ao envolver-se na criação da iluminação desde o início da obra, todos os pontos de luz podem ser planeados com extrema precisão, o que terá um grande impacto sobre o resultado final.

A iluminação interior de casas personalizadas de madeira já construída pode ser melhorada, através da utilização de vários tipos de iluminação. O tipo de iluminação mais utilizado é a iluminação geral, que inclui elementos como um lustre, candeeiros de chão, candeeiros de parede, iluminação de pátio, candeeiros pendentes.

Para melhorar a iluminação são, normalmente, utilizados dois tipos de iluminação adicional – iluminação de tarefas e de destaque. A iluminação de tarefas, que é mais brilhante que a iluminação geral, inclui candeeiros de pé, candeeiros de mesa, iluminação do espelho de casa de banho, iluminação embutida em armários, candeeiros ferroviários e candeeiros pontuais. Como mencionado antes, a combinação dos três tipos de luminárias irá criar um efeito de espaço maior. Graças aos diferentes tipos de iluminação, as casas personalizadas adquirem um estilo muito mais moderno, pelo que se recomenda a escolha de várias opções, em vez de um tipo único.

Planeamento do espaço: porque deve ser bem pensado?

No planeamento das casas personalizadas, deve-se dar muita atenção à disposição dos seus espaços interiores.

Ao resolver uma das questões mais importantes – a disposição dos quartos, os especialistas em interiores recomendam, geralmente, que se tenha em conta dois fatores principais: as áreas utilizadas com mais frequência e os moradores da casa. Para que as casas personalizadas sejam o mais confortável possível, recomenda-se a instalação dos espaços mais utilizados, tais como a sala ou cozinha, mais perto da entrada, enquanto o quarto e outras áreas utilizadas apenas em determinadas ocasiões podem estar mais afastadas. Também recomendamos que se tenha em conta a idade das pessoas que vão usar a casa. Para os mais velhos, subir escadas constantemente não será muito agradável, neste caso recomendamos que se considere a instalação dos espaços mais necessários – um quarto, cozinha e casa de banho – no rés do chão da casa.

Nos casos em que as casas de madeira são pequenas, deve considerar que um determinado espaço pode desempenhar várias funções, ou seja, um sofá grande e confortável na sala pode tornar-se, não só um lugar para relaxar durante o dia, mas também numa cama de quarto à noite, e uma mesa pode ser usada para refeições, mas também para trabalhar.

Desta forma, terá tudo o que precisa – um quarto, uma sala, uma cozinha e um espaço de trabalho, mesmo que não possa ter muitas divisões separadas, devido à falta de espaço. Por outro lado, nos casos em que o projeto da casa de madeira não é pequeno, os especialistas recomendam que não faça com que a sensação de espaço seja reduzida, devido ao planeamento de muitas divisões. Embora à primeira vista possa parecer que proporciona mais privacidade, também reduz significativamente o espaço, o que será uma má opção quando se pretende criar um interior de uma casa moderna.

Como escolher o mobiliário mais adequado?

Uma vez conhecidas as características dos espaços, bem como a disposição da casa, é tempo de pensar no toque final, mas não menos importante – o mobiliário e os acessórios a usar nas casas personalizadas de madeira. O mobiliário escolhido deve ser bonito e também confortável, e deve ser dada uma atenção especial à funcionalidade do mesmo. A utilização de peças de mobiliário que podem desempenhar mais do que uma função será uma grande vantagem: por exemplo, um sofá que pode ser usado como cama ou uma mesa de cozinha, que é perfeita para trabalhar com um computador ou preparar trabalhos de casa com as crianças. Isto representa uma poupança de dinheiro e espaço, por isso vale a pena ter o maior número possível de opções de mobiliário que possa ser utilizado em várias situações.

Para que as casas personalizadas mantenham um estilo moderno, devem ser evitadas cores vivas, padrões variados e detalhes como dourado. O primeiro aspeto a ter em conta na escolha do mobiliário da sala é, provavelmente, a sua cor e a relação com as cores das paredes. Uma solução bastante simples, mas especialmente moderna para a sala de estar – a cor contrastante do mobiliário e das paredes. Um sofá claro dará vida a uma sala escura, e a cor escura do mobiliário tornar-se-á um toque integral numa sala brilhante. Mas o contraste é apenas uma das propostas de interiores possíveis. Muitas vezes o interior de uma casa de madeira é decorada com cores uniformes, usando-se outras soluções de decoração para animar e modernizar o espaço.

É importante escolher acessórios que correspondam ao estilo do interior e ao seu tamanho. Finalmente, queremos mencionar que os acessórios feitos de vime, barro, madeira, metal, ou vidro são perfeitos para interiores simples de casas de madeira.