Caso Jaguaripe: investigada por morte de empresário presta depoimento nesta quarta (6)

Foto: Reprodução / TV Bahia Uma das investigadas pela morte do empresário Leandro Troesch, dono da pousada de luxo Paraíso Perdido, em Jaguaripe, no baixo do sul da Bahia, prestará depoimento nesta quarta-feira (6), em Salvador. Maqueila Bastos foi transferida para capital baiana na terça (5), após ser detida em Aracaju, e será ouvida pelo delegado responsável pelo caso, Rafael Magalhães – titular da delegacia de Jaguaripe e que também virá para Salvador.

A transferência de Maqueila foi feita pela Polícia Militar de Sergipe, mesma corporação que a prendeu. Na capital sergipana, a ex-detenta estava utilizando um carro alugado que não havia sido devolvido.

Maqueila ficou amiga de Shirley da Silva Figueiredo, viúva de Leandro, na prisão. Ao saírem para o regime aberto, Shirley convidou a amiga para morar e trabalhar na pousada, da qual ela também é dona. Leandro não aprovava a amizade das duas e expulsou a ex-detenta do local. Dez dias depois, ele foi encontrado morto.

Assassinato de funcionário Foto: Reprodução / TV Bahia Em paralelo com a investigação da morte de Leandro Troesch, a polícia também investiga o assassinato de Marcel da Silva Vieira, funcionário da pousada e amigo do empresário.

Conhecido como Billy, Marcel era considerado braço direito de Leandro e testemunha chave na morte do empresário. A Polícia Civil havia divulgado, na sexta-feira (1°), a conclusão do inquérito da morte de Billy e cinco pessoas – três homens, uma mulher e um adolescente – foram indiciadas pelo homicídio. Destes, apenas uma pessoa identificada como Felipe está foragido. De acordo com o delegado Rafael Magalhães, uma sexta pessoa pode estar envolvida na morte do funcionário.

Esta sexta pessoa apareceu em uma mensagem de áudio encontrada no celular do quinto acusado de ter cometido o crime. Nas mensagens, a pessoa comemora a execução de Billy. Segundo o delegado, o áudio foi encaminhado para perícia.

Leandro Silva Troesch, dono da pousada de luxo Paraíso Perdido, em Jaguaripe, baixo sul da Bahia, foi encontrado morto no dia 25 de fevereiro em um dos quartos do hotel. Além dele, estava no local Shirley da Silva Figueiredo, esposa do empresário e também dona do estabelecimento.

Ao depor, Shirley afirmou que o marido havia se suicidado. Segundo a esposa de Leandro, ele estava sozinho no quarto, enquanto ela tomava banho, quando atirou contra ele mesmo. No entanto, a polícia também trabalha com a hipótese de assassinato.

Shirley é investigada pela morte do marido e é considerada foragida. Um pedido de prisão preventiva foi aberto contra ela.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias.