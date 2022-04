Caso Jaguaripe: Maqueila Bastos tem nome de viúva de dono de pousada tatuado no braço

Foto: Reprodução / Instagram Uma foto de Maqueila Bastos, investigada pela morte de Leandro Troesch, dono da pousada de luxo Paraíso Perdido, em Jaguaripe, no Baixo Sul da Bahia, mostra que a suspeita tem uma tatuagem com o nome de Shirley Figueiredo, viúva do empresário.

Na imagem, publicada em um perfil do Instagram, é possível ver que no braço direito de Maqueila existe uma tatuagem com o nome Shirley e um coração. Embaixo, há uma data desenhada: 06/10/21. Além disso, a suspeita está com uma aliança contendo a letra “S”.

De acordo com o jornal Correio, o perfil do Instagram em que a foto foi publicada parece ser de alguém que vem acompanhando o caso da morte do empresário. Leandro foi encontrato com um tiro na cabeça no dia 25 de fevereiro, em um dos quartos da pousada que ele era proprietário, junto com Shirley.

Maqueila está detida em Salvador, após ter sido presa por policiais militares de Sergipe, em Aracaju. Havia um mandado de prisão aberto contra ela e na ocasião a ex-detenta utilizava um carro alugado que não tinha sido devolvido.

Na data tatuada na pele de Maqueila, 6 de outubro do ano passado, a ex-detenta já estava abrigada por Shirley na pousada. As duas se conheceram no Presídio Feminino, em Salvador, quando a viúva de Leandro cumpriu pena por extorsão e sequestro. O empresário também foi preso pelo mesmo crime.

Shirley deixou a prisão antes de Leandro, e levou Maqueila para morar e trabalhar lá. Ao sair do presídio, o empresário não aprovou a amizade das duas e expulsou a estelionatária do local 10 dias antes de aparecer morto.

Na quinta-feira (7), a Polícia Civil voltou atrás na decisão de transferir o delegado Rafael Magalhães, que investiga as mortes envolvendo a pousada de luxo e manteve ele com a investigação do caso.

A transferência do delegado Rafael Magalhães da delegacia de Jaguaripe para a delegacia de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta, mas, no final da noite, decisão foi revista e anulada.

