Caso Jaguaripe: suspeita da morte de dono de pousada é transferida para Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

A ex-detenta amiga de Shirley da Silva Figueiredo, viúva do empresário Leandro Troesch, será transferida para Salvador nesta terça-feira (5). De acordo com informações da TV Bahia, Maqueila Bastos foi presa no dia 24 de março e deve chegar em Salvador por volta do meio-dia. A transferência será realizada pela Polícia Militar de Sergipe, mesma corporação que prendeu a suspeita de ter participado da morte do empresário, dono de uma pousada de luxo em Jaguaripe, baixo sul da Bahia.

Maqueila está custodiada na 2ª Delegacia de Sergipe. A Justiça já havia decretado a prisão temporária dela e de Shirley, no dia 14 de março. A PM de Sergipe recebeu uma denúncia de que a ex-detenta estaria na residência de uma amiga, no bairro Santos Dumont, e cumpriu o mandato de prisão, que estava em aberto. Ela já havia sido condenada por roubo de um carro na cidade sergipana.

Foto: Reprodução/TV Bahia

O crime

O empresário Leandro Troesch foi encontrado morto no dia 25 de fevereiro, na pousada Paraíso Perdido, de propriedade dele. Dez dias antes da morte do empresário, Maqueila foi expulsa da pousada pela vítima.

Ela e Shirley se tornaram amigas na prisão e continuaram a relação após deixarem a cadeia para responder seus respectivos processos em liberdade. A viúva ofereceu moradia e emprego para Maqueila, o que desagradou o empresário.

Em meio à investigação da morte de Leandro, um homem, funcionário da pousada, foi assassinado no dia 6 de março. Ele era uma das testemunhas que a polícia pretendia ouvir novamente. Segundo o delegado Rafael Magalhães, a vítima, identificada apenas como Marcel, era amigo e “braço direito” do empresário.

No dia 24 de março, o delegado responsável pelo caso, Rafael Magalhães, afirmou que um segundo suspeito de ter assassinado Bily, como era conhecida a vítima, se apresentou na delegacia de Jaguaripe. O adolescente já se apresentou à polícia e está internado de forma preliminar em Salvador.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Crime em 2001

A história de Leandro e Shirley com a polícia começa em 2001, quando os dois foram condenados por roubo e extorsão de uma mulher em Salvador. No entanto, eles só foram presos no ano passado.

Mas não ficaram muito tempo na prisão. Shirley foi solta primeiro para cumprir prisão domiciliar e dois meses depois Leandro conseguiu o mesmo direito.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias