Casos de família? Tenório ameaça Guta e é chantageado em ‘Pantanal’; entenda

Possessivo, o vilão esperará a jovem voltar de um passeio com o herdeiro e avisará que se eles tiverem dormido juntos, José Leôncio (Marcos Palmeira) terá uma conversa séria com ele sobre o futuro dos dois.

Guta assumirá que transou com o rapaz, mas deixará o pai em suas mãos ao falar que vai conversar com o donos das terras do Pantanal, desde que seu pai explique os motivos por trás de sua segunda família, que ele mantém escondida da mulher e da sociedade. Tenório ficará chocado com a chantagem da filha.

