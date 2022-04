CBF mira em Guardiola como substituto de Tite na seleção após Copa, diz jornal

Foto: Divulgação / Manchester City A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já está fazendo planos para o pós-Copa do Mundo, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. A entidade que comanda o futebol brasileiro colocou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, como alvo para assumir a seleção após o mundial. As informações são do jornal espanhol Marca.

Segundo a publicação, a CBF oferece um salário de 12 milhões de euros, o equivalente a R$ 61,4 milhões. A ideia da entidade de ter um treinador estrangeiro à frente do Brasil cresceu após a eleição de Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), para presidência da confederação.

Ainda segundo o Marca, já houve reuniões com Pere Guardiola, irmão e representante do comandante espanhol. Apesar da oferta salarial da CBF ser alta, a cifra está abaixo dos 20 milhões de euros (R$ 102,4 milhões) que ele recebe no clube inglês.