CCR Metrô Bahia abre vagas exclusivas para mulheres na área de Segurança do Trabalho

A CCR Metrô Bahia abriu seleção de emprego para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho. São três vagas exclusivas para mulheres. As interessadas em se candidatar devem se inscrever até o dia 13 de abril no site da CCR Metrô Bahia.

Para participar da seleção, é necessário ter curso Técnico em Segurança do Trabalho, conhecer técnicas de prevenção de acidentes, saber planejar e executar programas de treinamento de segurança, desenvolver ações educativas na área de Segurança e Saúde no Trabalho, elaborar análises de risco e emitir permissão de trabalho, além de ter conhecimento do pacote office. As candidatas selecionadas serão responsáveis por monitorar, avaliar e corrigir todo aspecto legal de Segurança do Trabalho da empresa e por realizar inspeções de observação comportamental e de desvios.