Celesc abre concurso com 66 vagas

Recentemente, a Central Elétrica de Santa Catarina (Celesc) divulgou edital com 66 vagas para ingresso imediato e formação de cadastro de reserva.

Assim, por meio do certame haverá a oferta de vagas para os níveis superior, médio e técnico de ensino. Portanto, os salários podem chegar a até R$ 5,6 mil de acordo com a carreira.

Desse modo, os cidadãos que desejam concorrer a estas oportunidades podem se inscrever até o dia 12 de maio.

É importante lembrar, ainda que o concurso da Celesc nesse ano de 2022 possui validade de dois anos a partir da homologação de seu resultado final. Ademais, este pode ter prorrogação uma vez por período semelhante.

Confira, então, como será o processo.

Quais serão os cargos do certame?

O edital do concurso para a Celesc contará com 66 vagas e mais cadastro de reserva para um total de 8 cargos. Isto é, serão eles de:

Eletricista: 55 vagas imediatas, além de Cadastro de Reserva;

55 vagas imediatas, além de Cadastro de Reserva; Técnico industrial de agrimensura : 01 vaga imediata, com Cadastro de Reserva;

: 01 vaga imediata, com Cadastro de Reserva; Técnico ambiental : 04 vagas imediatas, junto de Cadastro de Reserva;

: 04 vagas imediatas, junto de Cadastro de Reserva; Analista de sistemas: 03 vagas imediatas, além de Cadastro de Reserva;

03 vagas imediatas, além de Cadastro de Reserva; Engenheiro de telecomunicações: 01 vaga imediata, com Cadastro de Reserva;

01 vaga imediata, com Cadastro de Reserva; Médico do trabalho: Cadastro de Reserva;

Cadastro de Reserva; Analista de nível superior – Pedagogia: 01 vaga imediata e Cadastro de Reserva;

01 vaga imediata e Cadastro de Reserva; Analista de nível superior – Comunicação social (Jornalista): 01 vaga imediata, além de Cadastro de Reserva.

Como se inscrever no concurso da Celesc

O processo de inscrição para o novo concurso da Celesc já se encontra aberto.

Dessa forma, todos os cidadãos interessados poderão se inscrever no certame através do site oficial da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese). Isto é, a banca organizadora responsável pela realização do concurso.

Assim, o candidato deverá clicar na opção “INSCRIÇÃO”. Então, a plataforma irá redirecioná-lo a uma página com o edital completo do concurso. O objetivo, portanto, é de que todos os inscritos estejam em plena ciência de todas as regras.

Apenas clicando em “Li o Edital 001/2022 e estou ciente”, então, será possível prosseguir. É necessário preencher o formulário com seus dados, de forma correta, para, por fim, pagar a taxa de inscrição.

Estas terão os valores de:



R$ 130 para os cargos do nível médio;

R$ 140 para os cargos do nível técnico;

E de R$ 150 para os cargos do nível superior.

Como serão as provas para a Celesc?

Logo após o fim das inscrições, os candidatos receberão convocação para a prova objetiva do concurso da Celesc.

Nesse sentido, a etapa seletiva tem previsão de ocorrer no dia 29 de maio. No entanto, a divulgação dos locais de aplicação das provas apenas será a partir do dia 25 de maio.

Ademais, é importante lembrar que a primeira etapa de seleção dos candidatos possui caráter eliminatório e classificatório. Desse modo, sua realização é obrigatória para todos os cargos do concurso.

Para as vagas do nível superior, a realização das provas acontecerá na parte da manhã, com início marcado para às 8h. Contudo, para os demais cargos, todos os exames serão no período da tarde, se iniciando a partir das 15h.

Além disso, as vagas para o cargo de Eletricista exigirão um teste de aptidão física (TAF) que também possui caráter eliminatório. Assim, todos os classificados até a posição 1.200º na prova objetiva poderão fazer o TAF.

Desse modo, o teste será nos dias 18 e 19 de junho, nas seguintes localidades:



Chapecó;

Criciúma;

Grande Florianópolis;

Joinville;

Lages.

Condições para admissão e convocação

Ademais, o concurso da Celesc exige que, para ter a investidura no cargo, o candidato precisa de:



Obter a aprovação com classificação no Concurso Público.

Possuir nacionalidade brasileira, portuguesa e/ou estrangeira na forma da lei. No caso de nacionalidade portuguesa, então, o mesmo deverá estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos nos termos do §1º, do art. 12, da Constituição Federal de 1988;

Possuir idade mínima de 18 anos até a data de admissão;

Estar em dia com as obrigações eleitorais necessárias;

Gozar dos direitos civis e políticos;

Estar quite com o serviço militar obrigatório, quando do sexo masculino;

Ser moralmente idôneo;

Não possuir antecedentes criminais;

Ter, no processo admissional especificado pela Celesc Distribuição S.A., habilitação de escolaridade e requisitos mínimos exigidos para exercer as atividades para o cargo ao qual se inscreveu;

Estar apto, física e mentalmente, para o exercício das atribuições do cargo, fato que se confirmará por meio de teste de aptidão física e mental;

Estar em concordância com as normas do presente Concurso Público;

Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a se comprovar no ato de admissão, por meio da assinatura de regular termo de declaração;

Não estar recebendo algum benefício previdenciário do INSS cuja acumulação é vedada com a remuneração do empregado público.

De acordo com a Comissão Organizadora do certame, todos os candidatos aprovados que não estiverem dentro no número final de classificados irão para o cadastro de reserva. Portanto, isso possibilita que eles sejam convocados em momento posterior, ainda dentro do prazo de validade do concurso.

Candidatos portadores de deficiência

Por fim, ainda é necessário salientar que do total de 66 vagas, 20% são para candidatos que possuem alguma deficiência. No entanto, o certame da Celesc exige que esta condição não seja incompatível com as funções do cargo a que irá concorrer.

Nesse sentido, se consideram pessoas com deficiência aquelas que estejam de acordo com os padrões estabelecidos mundialmente e que se enquadrem nas categorias da Lei Federal de número 7.853/1989.

Assim, os candidatos com deficiência que desejem concorrer as vagas a eles resguardadas, deverão assinalar o item presente no Requerimento de Inscrição no Concurso Público.

Para tanto, então, devem realizar o upload, até as 16h do último dia de inscrição, do laudo médico que comprove sua condição com data posterior a 16 de maio de 2021. Além disso, também é necessário que se inclua o Código Internacional de Doença (CID) a que se encaixa.