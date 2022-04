Censo 2022 oferece mais de 14 mil vagas na Bahia

Foto: Tânia Rêgo / O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai selecionar 206.891 servidores temporários para o Censo 2022, para vagas de recenseadores, agentes censitários supervisores e agentes censitários municipais. As provas serão aplicadas no domingo (10)

Na Bahia, o Censo oferece 14.173 vagas, sendo 1.202 para ACS, 486 para ACM e 12.485 para recenseadores.

Para as vagas de recenseador, é preciso ter o ensino fundamental completo e o profissional selecionado ganha por produção. Já ACS e ACM precisam ter o ensino médio completo, e os salários são de R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil, respectivamente.

A prova acontece no domingo (10) para todas as vagas. Os candidatos para recenseador farão provas no período da manhã – às 9h, com 3 horas de duração -, enquanto a prova dos candidatos a agente censitário municipal e agente censitário supervisor será pela tarde – às 14h30 (horário de Brasília), com 3h30 de duração.

O cartão de confirmação da inscrição, que informa o local da prova, estará disponível para consulta ainda nesta segunda-feira (4), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção.

Para realizar a prova, os candidatos devem levar o comprovante de inscrição, um documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de cor preta ou azul, fabricada em material transparente. A recomendação do IBGE é que quem vai fazer o concurso chegue pelo menos uma hora antes do início da prova.

Os candidatos deverão seguir os protocolos sanitários contra a Covid-19 estabelecidos por cada município e informados no cartão de confirmação da inscrição. Quem descumprir as orientações previstas no edital será eliminado/a do processo seletivo.

