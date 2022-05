Chilli Beans tem vagas de emprego pelo país

A Chilli Beans, uma das maiores empresas na compra e venda de óculos, apresenta novas vagas de emprego pelo país. A companhia está à procura de profissionais para atender aos requisitos da vaga. Para fazer sua inscrição, analise os dados sobre as oportunidades, a seguir.

Chilli Beans abre oportunidades de emprego

Acerca do mercado de óculos, sejam eles de grau ou óculos escuros, a Chilli Beans é uma das empresas mais reconhecidas e procuradas pelos consumidores, inclusive no Brasil. Além da venda de óculos, a empresa se tornou reconhecida pelo comércio de relógios e outros acessórios visando estilo e as novas tendências da moda.

A empresa oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino médio a formação técnica e superior, além da desejável experiência no ramo.

Segue a lista com as oportunidades de emprego e sua localização, conforme noticiado pelo site Infojobs:

Vendedor (São Paulo – SP);

Vendedor (Mauá – SP);

Vendedor (Campinas – SP);

Gerente de Loja (Mauá – SP);

Vendedor de Loja (Nova Iguaçu – RJ);

Op. de Empilhadeira (São Paulo – SP);

Vendedor Interno (Guarapari – ES);

Vendedor de Loja (Belo Horizonte e Contagem – MG);

Gerente de Quiosque (São Paulo – SP);

Entre outras.

Como se inscrever

Para a inscrição em uma das vagas oferecidas pela Chilli Beans, os candidatos devem realizar a sua inscrição no link de participação.

Acompanhe sempre as vagas apresentadas no Notícias Concursos.