Chocolate dá espinhas? Saiba mitos e verdades sobre doce consumido na Páscoa

Foto: Pexels

Os chocólatras preocupados com skin care querem saber: chocolate realmente dá espinhas? O questionamento é uma dúvida recorrente, mas que aparece com mais força perto da Páscoa, afinal, não são poucas as opções com o doce para essa época. As informações da Capricho.

Segundo a dermatologista entrevista pela Capricho, não existe nenhum estudo científico que comprove que o chocolate cause espinhas. Entretanto, o excesso do consumo do doce pode, sim, contribuir para o surgimento da acne. Isso acontece devido à componentes como leite, açúcar e gordura hidrogenada – geralmente presentes no chocolate – que podem agravar a situação acnéica. Com isso, entendemos que o vilão da história não é o chocolate.

Na hora de escolher o tipo de chocolate, é recomendado as opções meio amargas, amargas ou com 70% cacau, por conterem mais cacau e menos leite, açúcares e gorduras. O cacau é maravilhoso para a pele, sendo rico em antioxidantes e em magnésio, o que auxilia no processo de circulação sanguínea e promove a sensação de bem-estar.

Para aqueles que têm pele oleosa e tendência à acne é sempre válido apostar em produtos livres de óleo (oil free) ou com toque seco. Vale lembrar também que não se deve lavar esse tipo de pele mais de duas vezes ao dia, preferencialmente de manhã e de noite.

