Chuva em Salvador: capital tem diversos pontos de alagamento

Foto: Reprodução / TV Bahia

A forte chuva que atinge Salvador desde sábado (16) fez com que novas ocorrências fossem registradas na capital baiana na manhã desta quarta (20). Por causa da intensidade da chuva, a capital baiana tem diversos pontos de alagamento e as sirenes de evacuação voltaram a ser acionadas, desta vez no bairro de Sete de Abril, na localidade de Bosque Real.