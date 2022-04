Chuva em Salvador: Em 96h, Codesal recebeu quase 1.500 solicitações de vistorias

Nas últimas 96h, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 1.409 solicitações de vistorias para apurar problemas provocados pela chuva na cidade. É o que aponta um balanço divulgado pelo órgão nesta sexta-feira (22).

De acordo com a Codesal, somente até às 11h, o canal de atendimento 199 já havia recebido 81 solicitações, em diversos pontos da capital baiana.

Das solicitações registradas, 17 foram ameaças de desabamento, 3 ameaças de desabamento de muro, 15 ameaças de deslizamento, 6 árvores ameaçando cair, 2 avaliações de área, 18 avaliações de imóveis algados, 6 desabamentos de imóveis, 9 deslizamentos de terra, 1 galho de árvore caído, 2 infiltração e 2 orientações técnicas.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão.

Previsão

Entre esta sexta-feira e o domingo (24), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas na cidade, a qualquer hora do dia. Com isso, há risco para deslizamentos de terra.

Os maiores acumulados de chuvas em 24h (atualizados às 10h30) foram registrados no Mont Serrat (41 mm), São Tomé de Paripe (21,1mm), Ondina (15 mm), Federação (14,4 mm) e Base Naval de Arartu (14 mm).

Do dia 1ª até as 10h30 desta sexta, segundo a Codessal, foram registrados 368,2 mm de acumulados de chuvas, 29% a mais do que a média histórica de 284,9 mm, aferida pela estação de referência em Ondina.

Alertas

A Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS para que a população não seja pega de surpresa.

Para receber, basta enviar um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias