Chuvas: sirenes dos bairros da Capelinha de São Caetano e Lobato são acionadas

Foto: Reprodução/TV Bahia



Dois bairros da capital baiana tiveram as sirenes ‘de alerta máximo’ acionadas, na manhã desta segunda-feira (18), por conta das fortes chuvas. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), os moradores de áreas de risco da região de Voluntários da Pátria (Capelinha de São Caetano) e Vila Picasso (Lobato) precisam sair das residências e se abrigarem em áreas seguras indicadas pela Prefeitura.

As sirenes foram tocadas por que nas últimas 72 horas foram registrados mais de 150 mm de chuva. A Defesa Civil informou que em casos de emergência, a comunidade pode ligar para o 199.

As fortes chuvas que atingem Salvador desde o último sábado (16), deve permanecer até a próxima quinta (21). Ainda segundo a Codesal, a tendência é que a frente fria vá perdendo a força ao longo dos dias. Até o momento, na capital baiana, já choveu mais de 51% do previsto para todo o mês. Na prática, o acumulado até a manhã desta segunda passa de 228 mm e está previsto 294,9mm. Nas últimas 12 horas (até às 09h), o bairro de Ondina acumulou 80,8 mm de chuvas. Outros bairros que mais tiveram registros de chuva foi:

Federação com 78,8 mm

Centro 72,7 mm

Chapada do Rio Vermelho 70,8 mm.

Engenho Velho de Brotas com 65,0mm

Até às 09h04, foram registradas 12 ocorrências, sendo elas: 2 ameaças de deslizamento, 6 ameaças de desabamento, 2 ameaças de desabamento de muro, 4 árvores ameaçando cair, 1 árvore caída, 4 avaliações de área, 10 avaliações de móveis alagados, 1 desabamento de imóvel, 1 desabamento de muro e 2 deslizamentos de terra. A árvore que caiu interditou parte da rua Barão Vila da Barra, no bairro da Liberdade.

Previsão

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na terça-feira (19), a previsão é de céu encoberto com chuvas ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 24ºC e 28ºC. Na quarta (20), o céu ainda apresenta muitas nuvens e chuvas. Mas, na quinta, o céu permanece com nuvens e chuvas isoladas.

