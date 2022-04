Cidades baianas liberam o uso de máscaras em locais fechados; veja quais

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

As cidades de Vitória da Conquista e Porto Seguro retiraram a obrigação do uso de máscaras em locais fechados. A decisão vem pouco mais de uma semana após a queda do equipamento de proteção individual em locais abertos.

O decreto em Vitória da Conquista, cidade do centro-sul a 518km de Salvador, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município, no início da noite de quinta (31) e levou em consideração a queda nas internações por Covid-19 e a redução nos casos positivos e de óbitos da doença.

As máscaras continuam sendo obrigatórias em transportes coletivos urbano e rural, agências bancárias e locais destinados à prestação de serviços de saúde.

Já em Porto Seguro, no sul do Estado, a 600km da capital baiana, apesar da liberação para o uso de máscaras em locais fechados, ela segue sendo obrigatória nas escolas municipais, unidades de saúde, transporte coletivo, exceto balsa. A Bahia já conta com 14 municípios que aderiram a flexibilização das máscaras em locais abertos. A previsão é de que a capital baiana defina sobre a situação no início do mês de abril.

