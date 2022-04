Cinco itens que podem transformar a decoração da sua casa

Estantes: além da função de guardar pertences, a estante pode assumir um papel decorativo e dar uma incrementada no visual da sala, ou do cômodo em que estiver. É possível colocar flores e plantas em meio aos livros, além de porta retrato ou outros itens de decoração.

Bandeja: assim como os outros dois citados, une a beleza com a funcionalidade. As bandejas podem ser em um tom mais sóbrio, assim como também pode ser mais ousado, trazendo cores marcantes.

Cortinas: indispensáveis em locais com muita luz, a escolha das cortinas transformam o ambiente com suas cores e texturas, e ajudam no conforto térmico.

Almofadas: mais uma vez o conforto falando no mesmo tom do estilo. As almofadas preenchem espaço, e permitem um toque de ousadia quando o assunto é cor, sendo uma forma rápida de levar vida para ambientes mais sóbrios ou com base neutra.