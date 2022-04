Cinco mortes são registradas em 24 horas na região de Águas Claras e Cajazeiras

Foto: Divulgação/SSP

As últimas 24 horas foram violência para os moradores da região de Águas Claras e Cajazeiras, em Salvador. A Polícia Civil registrou cinco mortes entre domingo (17) e a manhã desta segunda-feira (18) nos bairros vizinhos.

No bairro de Águas Claras foram registradas três mortes. De acordo com a polícia, um homem sem identificação foi vítima de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda, na rua Presidente Médici. O crime ocorreu em via pública após um tiroteio.

Já no meio da manhã do mesmo dia, mais dois corpos foram encontrados no bairro. De acordo com a Polícia Civil e o G1 Bahia, as vítimas são dois homens. Eles foram encontrados na rua Sônia Vasconcelos, a menos de 500 metros do local onde foi encontrado o primeiro corpo. Ambos casos estão com autoria e motivação desconhecidas.

Cajazeiras

Já no bairro de Jardim Cajazeiras, um homem identificado como Einsten Silva Antas, de 55 anos, foi morto a tiros na travessa Maria José Gonçalves. O crime ocorreu na noite de domingo (17). Horas antes, ainda na madrugada de domingo, um segundo homem foi assassinado a tiros dentro de uma casa na rua das Esmeraldas, no bairro de Cajazeiras 7.

Todos os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias