Cinco pessoas são indiciadas por morte de funcionário de pousada de luxo em Jaguaripe

De acordo com Rafael Magalhães, a mulher tinha um envolvimento afetivo com Billy e a suspeita é que ela tenha atraído ele para que o crime fosse cometido. Jania Santana foi encontrada por policiais militares na cidade de Nazaré e foi levada para a delegacia do município, mas será encaminhada para a delegacia de Jaguaripe, onde deve ser ouvida.