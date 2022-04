Cinema do Museu exibe filmes com histórias de vida de assistidos do Corra pro Abraço

Os filmes “Corações do Mar” e “Caminhos… do lado de cá”, ambos do projeto “Pega Visão na Panademia” são lançados na próxima terça-feira (19), às 14h, no Cinema do Museu. Os dois documentários de curta-metragem, dirigidos pelo professor Edgilson Tavares, lançam luz de maneira poética às narrativas autorais de pessoas assistidas pelo Programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS).

Os filmes foram resultados de um processo de construção coletiva e dialógica com pessoas em situação de rua e jovens de bairros periféricos de Salvador, sobre os desafios enfrentados no período da pandemia, além das estratégias de sobrevivência em situações de extrema vulnerabilidade social.

A iniciativa, contemplada no edital PaexDoc Tessitura da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, realizou uma série de encontros preparatórios em formato de rodas de conversa, para que, a partir dos relatos das pessoas, a equipe do Pega Visão pudesse construir o roteiro dos filmes.

A sessão de lançamento dos filmes será fechada para o público interno (assistidos e equipe do Corra pro Abraço), bem como a equipe do Pega Visão, serviços parceiros e convidados. A exibição será seguida de um bate-papo com a equipe de realização e com o elenco.

Lançamento dos filmes “Corações do Mar” e “Caminhos do Lado de Cá”

QUANDO? 19/04/22 – 14h às 16h

ONDE? Circuito de Cinema Sala de Arte – Cinema do Museu – Sala Marcelo Sá – Av. Sete de Setembro, 2195 – Vitória, Salvador – BA, 40080-002

QUEM? Programa de Extensão Pega Visão e Programa Corra pro Abraço

