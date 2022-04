Cinema do Museu reinaugura na quinta-feira (7); 1º dia tem exibição gratuita

Foto: Reprodução/Instagram

O Cinema do Museu reabre, na quinta-feira (7), com festival em homenagem a Marcelo Sá, fundador da Saladearte, e conta com exibição gratuita no dia. O espaço, que fica no Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, estava fechado desde o começo da pandemia da Covid-19, e, passou por reformas ao longo do período. Dentre as mudanças, foram instalados uma nova tela e um novo equipamento de projeção.

O ator e produtor cultural homenageado morreu em janeiro de 2021. Antes de seu falecimento, Marcelo mobilizou uma campanha para não deixar o projeto Circuito Saladearte acabar. “Ver o cinema não só reaberto, mas requalificado, com certeza o alegraria”, disse comunicado da administração da Saladearte.

No Festival Marcelo Sá, sete dos seus filmes prediletos estão em exibição gratuitamente, com títulos como: ‘Irreversível’, ‘As Horas’, ‘Amor à flor da pele’ e ‘Direito de Amar’.

