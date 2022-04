Cinquenta e três ligações irregulares de energia são removidas na Linha Verde

Foto: Divulgação / Neoenergia Coelba A Neonergia Coelba, responsável pelo fornecimento de energia na Bahia, realizou uma operação especial de combate ao furto de energia na Linha Verde. A iniciativa, que teve início no dia 21 de março, identificou e removeu 53 ligações irregularidades nos municípios de Camaçari e Mata de São João.

Durante cinco dias, os técnicos da distribuidora percorreram as praias de Jauá, Arembepe, Barra de Jacuípe, Guarajuba, Imbassaí e Praia do Forte fiscalizando as casas de veraneio e unidades comerciais. Na ação, foram recuperados 550 mil quilowatt/hora que haviam sido furtados. Este volume de energia seria suficiente para abastecer cerca de 5 mil residências por um mês ou toda praia de Imbassaí durante o mesmo período.

Para aumentar a assertividade, as ações foram planejadas com dados do centro de inteligência da concessionária, que realizou o mapeamento da região e identificou locais com possíveis irregularidades. Entre os casos de fraudes encontradas, estão depósitos de bebidas e mercados do litoral.

A distribuidora ressalta que cerca de R$ 150 mil referentes a impostos deixariam de ser recolhidos devido a atuação fraudulenta nas unidades flagradas na Linha Verde. Porém, com a atuação de combate ao furto de energia, esse valor será recuperado e poderá ser revertido em benefício da população.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até oito anos de reclusão pela prática. Além de ilegal, a prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia da região, podendo ocasionar interrupções nas localidades.