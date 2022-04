Cintia Dicker entrega relação com Luana Piovani: ‘Me manda flores’

Cintia Dicker entregou que a relação entre ela e Luana Piovani é cheia de respeito. No ‘Conversa com Bial’, a modelo revelou também como é a relação com os filhos do marido e atual participante do ‘BBB 22’, Pedro Scooby, e o que pensa sobre o status de madrasta.

“Luana sempre me tratou muito bem e a gente teve uma relação de muito respeito. Ela viu pessoalmente como é meu tratamento com as crianças, e reconhecer isso e ser grata a mim me deixa muito feliz. Ela me manda flores, áudio me elogiando… fico muito tranquila em saber que tô no caminho certo com eles”, disse ela em conversa com o ex-comandante do Big Brother Brasil.

Luana e Pedro são pais de Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6. Sobre quando conheceu os enteados, ela afirmou: “Meu receio era do que eles falariam… ‘quem é essa pessoa?’ ‘Por que está com meu pai?’ Mas eles me surpreenderam muito, são supereducados, e isso vem dos pais deles. Eu tive muita sorte”.