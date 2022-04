Cintia Dicker relata ansiedade para reencontro com Scooby: ‘já chorei’

Assim que Pedro Scooby foi eliminado do BBB 22 nesta quinta-feira (21), Cintia Dicker usou as redes sociais para agradeceu ao apoio dos amigos e todo mundo que torceu pela permanência do surfista no reality. A modelo relatou estar ansiosa para o reencontro.

“Já chorei, já respirei, já dei risada. Eu tô aqui pra agradecer e dizer que tô tão ansiosa que daqui a pouco vou encontrar com ele, que parece que é nosso primeiro encontro, ‘first date'”, começou.

“Gente, só agradecer os amigos, os fãs, todo mundo que torceu por ele nesses três meses, nossos amigos pessoais que deram muito apoio dia e noite, pra mim também e pra ele. Tenho certeza de que o Pedro tá sentindo todo esse amor que vocês todos sentiram por ele. Obrigada, vida que segue”, completou.

