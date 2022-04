Cirurgia de Rodrigo Mussi é encerrada; ex-BBB está em observação

Um novo comunicado sobre o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi foi divulgado na madrugada desta sexta-feira (1). A assessoria informou que a cirurgia chegou ao fim e o ex-BBB está na UTI.

A cirurgia na cabeça foi finalizada e o Rodrigo Mussi permanece em observação pelas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações”, começou a nota.

Novas informações sobre o estado de saúde do ex-BBB serão divulgadas em breve. “Ele permanece internado na UTI do Hospital das Clinicas e está sedado. Na manhã desta sexta-feira será divulgado um boletim médico oficial do hospital“, encerrou a nota.

Rodrigo Mussi se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada desta quinta-feira. O empresário, que não usava cinto de segurança, foi arremessado para fora de um carro de aplicativo após a colisão com um caminhão.

O paulistano sofreu traumatismo craniano e várias fraturas. O procedimento cirúrgico foi realizado para conter uma hemorragia.



