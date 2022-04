Clarios anuncia vagas de emprego em Sorocaba; veja os cargos

A Clarios, uma das maiores líderes na área de armazenamento de energia, está anunciando novas vagas de emprego. A empresa está em busca de profissionais para serem lotados em vagas em Sorocaba. Confira todas as informações sobre a vaga, seus requisitos e mais, a seguir.

Clarios anuncia vagas de emprego em Sorocaba

Sendo um aglomerado de nível mundial que atua no ramo de armazenamento de energia, a Clarios investe em tecnologias avançadas para criação de baterias para todo tipo de veículo.

Inclusive, a empresa veio a ter como parte de sua equipe a renomada empresa Heliar, uma das pioneiras no ramo aqui em nosso país e que agora, faz parte do brand da Clarios para aumentar o seu alcance e influência no Brasil e no mundo.

Com um vasto portfólio de baterias, com foco para o futuro do automobilismo, a Clarios está determinada a criar cada vez mais maneiras de aproveitar o máximo potencial de energia.

Acerca disso, as oportunidades oferecidas pela indústria requerem profissionais com formação técnica ou ensino superior, nas áreas Elétrica e Administração de empresas, todos eles para alocação no município de Sorocaba, em São Paulo. Importante destacar que fluência em inglês e/ou espanhol e domínio no pacote Office são requisitos.

Veja as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Comprador Sênior (SP);

Aprendiz de Laboratório Elétrico (SP).

Como me candidatar?

Se você deseja expandir seus horizontes profissionais e quer fazer parte do quadro da Clarios, verifique se preenche os requisitos exigidos e faça seu cadastro no link de participação.

Acompanhe demais informações sobre vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos e encontre uma oportunidade de sucesso.