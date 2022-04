Claro abre NOVAS vagas de emprego pelo país; veja regiões

A Claro, maior empresa de telecomunicações no Brasil, abre novas vagas de emprego pelo país. A companhia possui funções em diversas áreas e está buscando profissionais que atendam todos os mínimos requisitos das funções. Acompanhe mais informações.

Claro anuncia novas oportunidades de emprego

A Claro, operadora que mais cresce no setor de serviços móveis, está oferecendo novas oportunidades de emprego para diversas cidades brasileiras. Os interessados deverão atender às exigências da função que pretende ocupar e também residir nas cidades próximas de onde a companhia possui unidades com vagas disponíveis.

Acompanhe as vagas disponíveis:

Vendedor ATP – Indaiatuba, Rio Claro e São Carlos: ensino médio concluído, estar cursando nível superior, conhecimento em atendimento de clientes, domínio do pacote office e foco em negociações e resultados;

– Indaiatuba, Rio Claro e São Carlos: ensino médio concluído, estar cursando nível superior, conhecimento em atendimento de clientes, domínio do pacote office e foco em negociações e resultados; Vendedor de Loja – São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Franca, Taubaté e Ribeirão Preto: segundo grau concluído, superior será um diferencial, experiência em vendas, pacote office e conhecimento básico em tecnologia.

É importante destacar que todas as funções exigem requisitos mínimos, quanto mais o perfil profissional se encaixar, maiores as chances do profissional ser contratado.

Todas as oportunidades estão disponíveis para a candidatura de profissionais portadores de deficiência, sem distinção de gênero, etnia, posição social, raça ou orientação sexual. Todos são elegíveis e bem-vindos dentro da companhia.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições oferecidas pela empresa Claro, é necessário que os interessados realizem seu cadastro de forma virtual, através da página de candidatura.

Os interessados em novas oportunidades e chances empregatícias com carteira assinada podem acompanhar diariamente as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos e participar de processos seletivos, em primeira mão.