Claudia Raia apresenta espetáculo ‘Conserto Para Dois, O Musical’ em Salvador

Foto: Divulgação

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello apresentam, nos dias 6, 7 e 8 de maio, o espetáculo ‘Conserto para Dois, O Musical’, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Através do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, apresentado por Ministério do Turismo e Bradesco Seguros, o espetáculo foi pensado para turnê e chega à capital baiana com ingressos a partir de R$ 35, que estão estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do TCA.

‘Conserto para Dois, O Musical’ traz uma história de amor, encontros e desencontros entre o escritor Ângelo Rinaldi, interpretado por Jarbas, e a atriz Luna de Palma, por Claudia Raia.

Separados, os dois embarcam em um cruzeiro para esquecerem a desilusão amorosa. Eles só não contavam embarcar no mesmo navio, Sinfonia dos Mares, rumo a Antártida. É nesse cenário que se desenrola toda história, criada por Anna Toledo a convite de Claudia e Jarbas.

Espetáculo ‘Conserto Para Dois, O Musical’, por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Data: 06, 07 e 08 de Maio

Local: Teatro Castro Alves

Horário: 21h (sexta e sábado), 19h (domingo)

Ingressos à venda no site do Sympla e bilheteria do teatro

Duração: 100 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

VALORES 1º LOTE:

R$ 180,00 / R$ 90,00 filas de A a P

R$ 150,00 / R$ 75,00 filas de Q a Z5

R$ 70,00 / R$ 35,00 filas de Z6 a Z11

