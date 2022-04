Claudia Raia celebra aniversário de Enzo celulari: ‘menino iluminado’

Enzo Celulari completou 25 anos nesta sexta-feira (15). Para não deixar a data passar em branco, Claudia Raia compartilhou uma série de fotos ao lado do filho no instagram, e publicou um texto para lá de emocionante.

“Hoje é o dia do meu primogênito, essa alma velha que veio pra me ensinar o propósito de estar nesse mundo! @enzocelulari, meu menino iluminado, do coração dadivoso, sempre com a mão estendida pra quem precisa, com olhar atento e generoso para o próximo! Que orgulho eu tenho de você meu filho, do grande homem que você se tornou, os laços fortes que você criou, a rede de apoio potente que você tem a sua volta, isso tudo é merecimento”, começou ela.

“E eu aplaudo, te agradeço por ter escolhido o meu ventre pra te gerar, te desejo o melhor da vida nessa sua nova volta ao Sol… muita saúdeee, amor, gargalhadas, desafios, novas amizades, paz, que seja leve e fácil! Você merece muito! Te amo mais que torresmo! Feliz niver!”, encerrou Claudia.

Além de Enzo Celulari, Claudia Raia também é mãe de Sophia Raia, de 19 anos. Todos os dois são fruto do relacionamento da artista com Edson Celulari. Eles foram casados por 17 anos.

