Cleonice Lima é reeleita corregedora-geral do Ministério Público da Bahia

Foto: Humberto Filho/Cecom Imprensa

A procuradora de Justiça, Cleonice de Souza Lima, foi reeleita na segunda-feira (4) como corregedora-geral do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Ela conduzirá os trabalhos do órgão durante o biênio 2022-2024.

“Uma nova etapa, que exigirá maior responsabilidade pela confiança em mim depositada pelos meus pares”, disse a corregedora-geral. Candidata única, Cleonice Lima recebeu 49 votos do total de 57 eleitores. A procuradora de Justiça conduziu a Corregedoria no último biênio (2020-2022).

Após a votação, ela destacou que o MP, assim como a Corregedoria, tem o compromisso de atender cada vez mais e melhor a população. Nesse sentido, explicou ela, “a escolha da nossa gestão é orientar, fiscalizar e responsabilizar. Continuaremos trabalhando nesse tripé, dando prioridade à orientação e à fiscalização”.

Cleonice Lima é formada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e ingressou no Ministério Público do Estado da Bahia em 1980. Como promotora de Justiça, atuou nas comarcas de Mairi, Queimadas, São Félix, Livramento de Nossa Senhora, Amargosa, Camaçari e Salvador. Em 1997, foi promovida ao cargo de procuradora de Justiça, atuando, desde então, nas Procuradorias de Justiça Cíveis. Cleonice Lima já integrou o Conselho Superior do MP em três composições.