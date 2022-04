CNH Digital: Veja como consultar pelo CPF

O documento tem validade de 10 anos para quem tem até 50 anos de idade, de 5 anos para motoristas com idade entre 50 e 70 e de apenas 3 anos para quem tem mais de 70 anos.

Condutores de veículos já podem consultar a sua CNH Digital. A nova versão da Carteira Nacional de Habilitação permite que os motoristas não fiquem dependendo do documento impresso.

O documento tem validade de 10 anos para quem tem até 50 anos de idade, de 5 anos para motoristas com idade entre 50 e 70 e de apenas 3 anos para quem tem mais de 70 anos.

Veja como consultar a CNH Digital pelo CPF

Para conseguir consultar a CNH Digital pelo CPF, é necessário que o condutor já tenha a nova versão do documento, que possui o QR Code. No mais, também é preciso que o motorista tenha habilitado a opção do CNH Digital.

A operação pode ser realizada presencialmente, no Detran, ou por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android e iOS.

Conferindo todos os requisitos, basta o condutor seguir os passos abaixo para verificar todas as informações da CNH digital:

Acesse o site do SENATRAN – antigo Denatran; Na sequência, informe o seu CPF; Depois, digite a senha do gov.br – a mesma senha utilizada para acessar a Carteira Digital de Trânsito; Por fim, aceite todos os termos e verifique as informações.

Vale ressaltar que pela plataforma também é possível consultar todos os detalhes da CNH. O procedimento é gratuito e as informações são atualizadas pelo próprio Governo Federal, através dos órgãos responsáveis.

Veja os serviços que podem ser consultados na CNH Digital

Lista de dados que podem ser consultados pela plataforma:

Bloqueios ativos para a CNH, como suspenções, cassações, etc.;

, como suspenções, cassações, etc.; Dados de identificação do motorista, como o nome, CPF, endereço, data de nascimento, sexo, entre outros;

Detalhes das informações presentes na CNH;

Foto do condutor;

Habilitação de estrangeiro (caso seja necessário);

Histórico de CNH, contendo todas as CNHs do condutor emitidas ao longo dos anos;

PID emitida no período de validade da CNH.