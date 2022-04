Codeme Engenharia anuncia vagas de emprego em Minas Gerais

A Codeme Engenharia anuncia novas oportunidades de emprego em Juiz de Fora, MG, para profissionais com várias especializações. Além de salários compatíveis com o mercado de trabalho, a companhia está fornecendo uma variedade de benefícios para novas contratações. Veja os empregos e como se inscrever.

Codeme Engenharia divulga novas oportunidades para Juiz de Fora

A Codeme Engenharia, referência no segmento da engenharia civil no Brasil, está em busca de novos profissionais que atendam às exigências das funções em aberto na companhia. Todas as vagas são para profissionais que residem na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Acompanhe as oportunidades e requisitos exigidos para participar do processo seletivo:

Analista de Controle de Documentos : conhecimentos em interpretações e leituras de desenhos, sistema SAP e AutoCad;

: conhecimentos em interpretações e leituras de desenhos, sistema SAP e AutoCad; Mantenedor Eletricistas : técnico concluído em mecatrônica e experiência em normas regulamentares;

: técnico concluído em mecatrônica e experiência em normas regulamentares; Estagiários em Manutenção: técnico em andamento em mecânica, mecânica industrial, eletromecânica, eletrônica industrial ou mecatrônica e gostar de trabalhar na área relacionada.

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe de colaboradores Codeme Engenharia, os candidatos que estiverem interessados devem visitar o site de registro, ler todas as informações cuidadosamente e, em seguida, enviar o currículo como candidato.

Fundada no ano de 1980, a companhia é considerada como uma empresa referência em fabricação de alumínio e com foco no desenvolvimento de soluções estruturais, além de trabalhar respeitando e incentivando a preservação do meio ambiente, diminuindo os riscos da saúde e oferecendo maior segurança a todos os seus clientes.

