Coelhinho da páscoa? Veja a volta de Arthur Aguiar para o ‘BBB 22’

Após 36 horas como o “Big Boss” do “BBB 22”, Arthur Aguiar retornou para a casa mais vigiada do Brasil após usar todos os poderes disponíveis no Quarto Secreto.

O brother mais votado pelo público para vender o paredão falso retornou ao reality show na tarde desta quinta-feira (7), vestido de coelho da páscoa, para confundir ainda mais os participantes.

No momento da descoberta, Paulo André chegou a carregar Arthur ao comemorar a volta do ator para o jogo. Pedro Scooby, Douglas e Gustavo também comemoraram, enquanto Jessilane, Natália e Linn da Quebrada se mostraram preocupadas.

Confira o momento: