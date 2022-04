Cognizant divulga vagas de emprego em São Paulo

A Cognizant, uma empresa de tecnologia com sede nos Estados Unidos, anuncia novas vagas de emprego. Há oportunidades para serem preenchidas por profissionais com todas as qualificações necessárias e que residam no estado de São Paulo. Confira as vagas disponíveis e como se candidatar!

Cognizant abre NOVOS empregos em São Paulo

A Cognizant, companhia especializada em tecnologia da informação, tem escritórios em mais de quarenta países e é uma das melhores empresas para se trabalhar na área de tecnologia no Brasil. Em busca de novos talentos, o grupo publicou cargos que precisam de vários currículos profissionais.

Siga as ocupações e os requisitos de participação:

Analistas de Suporte – Implementação de Tags : experiência em tecnologias JavaScript, HTML, web FrontEnd, habilidades de comunicação e espanhol fluente;

: experiência em tecnologias JavaScript, HTML, web FrontEnd, habilidades de comunicação e espanhol fluente; Banco de Talentos PCD : experiência em funções que estão disponíveis para candidatura;

: experiência em funções que estão disponíveis para candidatura; Agente de Atendimento PCD : inglês intermediário e graduação concluída em áreas relacionadas;

: inglês intermediário e graduação concluída em áreas relacionadas; Analista de Testes de Automação : inglês avançado, experiência com JIRA, GIT, desenvolvimento de cenários BDD, plataforma Cloud, entendimento de APIs, experiência em engenharia de qualidade, desenvolvimento de automação codificação Java, Selenium e graduação concluída em áreas relacionadas;

: inglês avançado, experiência com JIRA, GIT, desenvolvimento de cenários BDD, plataforma Cloud, entendimento de APIs, experiência em engenharia de qualidade, desenvolvimento de automação codificação Java, Selenium e graduação concluída em áreas relacionadas; Support Team Leader: graduação completa, vivência em cargos de liderança, gerenciamento de equipes, excelência em comunicação escrita e verbal, gerenciamento de métricas, habilidade em gestão de pessoas, Google Analytics e inglês avançado.

Como realizar a candidatura

Para serem considerados para um dos cargos na Cognizant, os candidatos devem atender a todos os requisitos do emprego, bem como residir em áreas próximas às regiões que estão abertas para candidatura. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

