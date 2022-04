Colisão entre caminhão e carro deixa uma pessoa morta e 2 feridos na Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

A colisão entre um caminhão e um carro de passeio resultou na morte de uma pessoa em um trecho da BR-101, na altura do município de Itabebi – extremo sul da Bahia. Outras 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com informações do g1 Bahia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que parte da via ficou interditada. Mas, após os procedimentos legais, foi liberada.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Os nomes das vítimas não foram divulgados. As causas do acidente seguem desconhecidas.

Acidente na BR-330

Ainda no extremo sul, no município de Ipiaú, um idoso de 72 anos morreu após o choque com um carro na BR-330. Altemir Souza Nunes estava a bordo de uma moto. Ele não chegou a ser socorrido e morreu no local.

O motorista do carro, que pertence à Prefeitura de Gongogi e transportava pacientes para Ipiaú, deve prestar depoimento nesta segunda (11). Em nota, a entidade informou que está prestando suporte à família da vítima. O acidente aconteceu na sexta (8).

Foto: Reprodução/TV Bahia