Colisão entre moto e caminhão deixa um morto no agreste

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão, no acesso ao Sítio Fleixeiras, zona rural de São Sebastião, deixou uma pessoa morta neste sábado (16). Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, cuja responsabilidade será determinada pela perícia. De acordo com moradores da localidade, a vítima é sogro de um policial militares e morreu…

Já é Notícia

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão, no acesso ao Sítio Fleixeiras, zona rural de São Sebastião, deixou uma pessoa morta neste sábado (16). Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, cuja responsabilidade será determinada pela perícia.

De acordo com moradores da localidade, a vítima é sogro de um policial militares e morreu no local, antes mesmo de receber atendimento de emergência. O corpo foi periciado e encaminhado à sede do IML, em Arapiraca, onde será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.

O acidente atraiu dezenas de curiosos. A identidade da vítima não foi repassada à imprensa. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas.