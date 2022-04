Com 11 dias de paralisação, servidores do INSS fazem assembleia nesta quinta (7)

Foto: Marcelo Casal Junior / Agência Brasil

Servidores, peritos e médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Bahia se reúnem em uma nova assembleia em Salvador nesta quinta-feira (7) para definir os rumos da paralisação, que chega ao 11º dia. A greve é nacional.

Os atendimentos em todos os 140 postos de agências na capital e no interior do estado continuam suspensos. A greve dos servidores do INSS teve início no dia 28 de março e também conta com partição dos médicos do órgão – estes aderiram à paralisação no dia 31.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Sindprev), a categoria reivindica o reajuste salaria de 20% – referente ao acumulo dos últimos 3 anos -, a realização de um concurso público e melhorias dos locais de trabalho.

