Com ajuda de PMs, mulher dá à luz dentro de carro

Foto: Divulgação

Com o auxílio de Militares das Rondas Especiais (Rondesp), uma mulher deu à luz em um carro, na madrugada desta quarta-feira (6). Ao trafegar pela Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, a equipe, que patrulhava na região, foi acionada pelo tio da mulher, que relatou serem moradores da cidade de Madre de Deus.

A família procurava atendimento na capital baiana para a gestante, porém o condutor não sabia onde ficava o hospital e a grávida entrou em trabalho de parto dentro do veículo.

Foi constato que a mulher estava sentindo muitas dores, por isso, os policiais decidiram iniciar os procedimentos. De acordo com o subtenente Ronaldo Araújo, o parto foi tranquilo. Esta foi a primeira experiência do policial com partos.

O bebê, do sexo masculino, foi levado com a mãe para o Hospital Roberto Santos, onde teve o cordão umbilical cortado e recebeu os devidos cuidados neonatais. Ambos passam bem.

