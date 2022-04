Com casos de Covid-19 em queda, prefeitura de Vitória da Conquista desativa gripário

Foto: Divulgação Depois de quase dois anos em funcionamento, primeiro como Centro de Atenção Municipal Covid-19, gripário de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, encerrou as atividades quinta-feira (14). No espaço passará a funcionar o Centro de Atenção Psicossocial – Caps II, previsto para ser inaugurado no mês de maio.

De acordo com a prefeitura da cidade, a desativação do gripário se dá diante da nova realidade da Covid-19 no município, avaliando, principalmente, o ritmo de transmissão e a média de contaminação, que ocasionaram a uma redução constante da procura pela unidade.

Na cidade, os indicadores continuam em queda e o ritmo de transmissão está abaixo de 1,0 há sete semanas consecutivas. Além disso, a média de casos ativos para Covid-19 está abaixo de 17 e a taxa de internamento zerada.

Com a desativação do gripário a Secretaria Municipal de Saúde reprogramou as agendas das unidades de saúde para priorizar o atendimento aos pacientes com síndrome gripal, sem suspensão da agenda dos demais atendimentos.

Todas as unidades estão aptas para acolher o paciente sintomático respiratório, entendendo que a Covid-19, neste momento, se enquadra ao perfil das demais síndromes gripais.

A partir de agora, as pessoas com sintomas gripais terão três vias para notificação: o autocadastro, pelo Notifica PMVC, o Call Center e as unidades de saúde.

