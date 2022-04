Com déficit de R$ 34 milhões, Obras Sociais Irmã Dulce lançam campanha com artistas

Foto: Bianca Andrade / iBahia

Em crise financeira, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) lançaram na manhã desta segunda-feira (18), com coletiva de imprensa na sede da OSID, a campanha “Um Milhão de Amigos”, que tem como objetivo convidar a sociedade a contribuir mensalmente com a manutenção do trabalho social prestado pelas obras.

Para isso, a campanha conta com a participação voluntária de Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Durval Lelys, Tuca Fernandes, Ricardo Chaves, Alexandre Leão, Ana Mametto e Junior Luiz, do grupo Batifun.

A campanha foi criada voluntariamente pela agência Ideia 3 e é embalada pela música “Eu quero apenas”, de Roberto Carlos. Quem estrela o vídeo é Ivete Sangalo.

Atualmente, a OSID tem um déficit de R$ 34 milhões e espera recursos do Ministério da Saúde para diminuir a crise financeira. “Hoje a situação se agravou. Estamos com R$ 34 milhões de déficit e aguardando o recurso do SUS relativo à prestação de contas do mês, então deve chegar na próxima semana mais R$ 13 milhões aproximadamente. Com isso, voltamos então a um patamar menor, mas muito alto, de mais de R$ 20 milhões”, explicou ao iBahia a superintendente da OSID, Maria Rita Pontes.

A ideia da campanha, segundo Maria Rita, é criar uma fidelidade com os doadores. “Enquanto o socorro do SUS e do Ministério da Saúde não chega, estamos fazendo essa campanha, um apelo a toda sociedade para que colabore, que venha para a campanha ‘Um Milhão de Amigos’. A gente espera criar com isso uma rede de fidelidade, de amigos perpétuos que possam colaborar. Aqueles que só podem colaborar pontualmente também. Qualquer ajuda a partir de R$ 10 é bem-vinda. Em nome de Santa Dulce, pedimos que não abandonem o legaldo dela e amar e servir”, disse.

