Com Flávio José, Adelmario Coelho e Flor Serena, Forró da AABB inicia vendas

O Forró da AABB cumpre a promessa de que voltou para ficar. Com mais de 30 anos de história, a festa passou por um hiato de 10 anos e retomou as suas atividades em 2019, quando contabilizou três edições com casa lotada, a presença de grandes atrações e um público animadíssimo, ganhando notoriedade na mídia e imprensa da capital baiana, se destacando como um dos eventos juninos mais requisitados da época.

Em 2022 o Forró da AABB promete repetir o mesmo sucesso da reestreia, trazendo uma programação que vai priorizar o forró raiz. Em edição única, sendo realizado no dia 13 de maio, o evento contará com shows de Flávio José, Adelmario Coelho e Verlando. As vendas já estão a todo vapor.

Disponível secretaria do clube, Balcão de Ingressos Shopping da Bahia e também na Bilheteria Digital os ingressos custam R$ 50,00 passa associados do clube AABB Salvador e R$ 70,00 para não associados.

Uma grande estrutura está sendo montada para o Forró da AABB. Palco, cenografia e todos os setores da festa estão sendo pensados nos mínimos detalhes. A festa é realizada no clube da Associação Atlética Banco do Brasil de Salvador (AABB), localizado no bairro de Piatã, na capital baiana.

Com o objetivo de promover uma verdadeira prévia do São João, ofertando um evento para toda a família, o espaço recebe uma decoração que remete às cidades do interior da Bahia, propiciando aquele clima genuíno do forró. A ideia é fazer o público embarcar numa viagem e se sentir nas grandes festas juninas que acontecem em praças abertas no interior do estado.

Coreto, igreja, bandeirolas e fogueiras compõem o cenário do evento, que também vai oferecer uma praça de alimentação com opções de quitutes variados, comidas típicas e bebidas quentes.

Para as eventualidades, o evento contará com uma equipe de posto médico atuando durante a festa, staf e seguranças.

O QUE: Forró da AABB Salvador 2022

SHOWS: Flávio José, Adelmario Coelho e Verlando

ABERTURA DOS PORTÕES: 20h

Secretaria do Clube ou no número: (71) 2106-8250.

VALORES: R$ 50,00 (Associados AABB Salvador) | R$ 70,00 (Não Associados)

Obs. Valores de primeiro lote sujeito a alteração de preço sem aviso prévio.