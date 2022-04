Com gol no finalzinho, CRB vence o ASA por 2 a 1 e sai na frente na final do Alagoano; assista aos gols

O CRB venceu o ASA por 2 a 1 pelo primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano, na noite deste sábado (9), no Estádio Rei Pelé. Vico e Gilvan marcaram para o Galo. Xande diminuiu para o Alvinegro. O resultado garante vantagem para do empate para o CRB no próximo próximo duelo, que será disputado…

Francisco Cedrim/Ascom CRB

O CRB venceu o ASA por 2 a 1 pelo primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano, na noite deste sábado (9), no Estádio Rei Pelé. Vico e Gilvan marcaram para o Galo. Xande diminuiu para o Alvinegro.

O resultado garante vantagem para do empate para o CRB no próximo próximo duelo, que será disputado na próxima quarta-feira (13), no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Em caso de uma vitória alvinegra por um gol de diferença, o título do Campeonato Alagoano será decidido na cobrança de pênaltis.

Caso o ASA vença por dois gols de diferença, o título fica com o time arapiraquense.