Com Maiara e Maraísa, The Voice Kids estreia no dia 24 de abril

A próxima edição do ‘The Voice Kids’ tá mais perto do que muitos imaginava. Através das redes sociais, o diretor de entretenimento da TV Globo, Boninho, revelou que o reality começa no dia 24 deste mês. O anuncio foi feito na tarde deste sábado (9).

“Mais um ciclo do ‘The Voice Brasil’ agora com esses talentos jovens. E um prazer de ter os times Michel Teló, Maiara e Maraisa e Carlinhos Brown. Vai ser mais uma temporada emocionante! É domingo, 24/4, na TV Globo. Depois eu mostro mais!!! Feliz conhecer as meninas pessoalmente. A família Voice só cresce. Bora Thalita Rebouças e Marcio Gárcia e nosso diretor Creso Eduardo.”, escreveu Boninho na legenda do post.