Com show de Jau, ‘Wine Lovers’ anuncia virada de lote nesta quinta (14)

Foto: Divulgação

O ‘Wine Lovers’, evento para amantes de vinho, acontece no próximo dia 30 (sábado), salão do Pepe Otero, localizado no Clube Espanhol. Unindo vinho de qualidade e boa música, os ingressos para a festa, que estão à venda no Sympla e na loja da Diva, virarão de lote na quinta-feira (14).

O evento conta com shows de Jau, da banda You DOC e do Dj Filinto. O espaço é climatizado e são mais de 20 rótulos de vinhos comercializados no cardápio, com opções de garrafas ou taças.

Wine Lovers – Música & Vinho

Quando: 30 de abril, sábado, às 17 horas

Atrações: Shows de Jau, You DOC e Dj Filinto

Onde: Clube Espanhol (Ondina)

Ingressos: R$ 100

Vendas: Sympla ou na loja da Diva no L1 do Salvador Shopping

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias